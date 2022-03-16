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Азаренко удалила свои аккаунты в социальных сетях после поражения в Индиан-Уэллсе
Теннисистка выступала под нейтральным прапором
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема", экс-первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко удалила свои аккаунты в социальных сетях после вылета с турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
Напомним, в третьем круге Азаренко проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 3:6, 4:6. Виктория расплакалась по ходу второго сета, когда ей потребовалась медицинская помощь.
Азаренко, как и другие белорусские и российские теннисисты, выступала в Индиан-Уэллсе под нейтральным флагом в связи с санкциями ITF.
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