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Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Ролан Гаррос

Теннис
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Соревнования стартуют в мае

Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Четыре украинских теннисистки сыграют в основной сетке "Ролан Гаррос". В основу попали Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№36 WTA), Марта Костюк (№53 WTA) и Даяна Ястремская (№93 WTA).

Лидером посева является первая ракетка мира Ига Швентек.

Напомним, что сам турнир стартует с 22 мая по 5 июня в Париже.

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В статье: Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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