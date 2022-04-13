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Четыре украинские теннисистки попали в основную сетку Ролан Гаррос
Соревнования стартуют в мае
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четыре украинских теннисистки сыграют в основной сетке "Ролан Гаррос". В основу попали Элина Свитолина (№25 WTA), Ангелина Калинина (№36 WTA), Марта Костюк (№53 WTA) и Даяна Ястремская (№93 WTA).
Лидером посева является первая ракетка мира Ига Швентек.
Напомним, что сам турнир стартует с 22 мая по 5 июня в Париже.
Roland Garros women's entry list pic.twitter.com/xk0J7EPuvY— Michal Samulski (@MichalSamulski) April 12, 2022
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