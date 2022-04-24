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ATP. Алькарас обыграл Каррено-Бусту и станет девятой ракеткой мира
Карлос выиграл уже третий титул в сезоне
Фото: ATP Tour
Барселона (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в финале турнира Пабло Каррено-Бусту. Для Алькараса это уже третий титул в этом сезоне и четвертый – в карьере. Ранее он выиграл в Рио-де-Жанейро и на «Мастерсе» в Майами.
Благодаря этой победе Карлос Алькарас в понедельник станет девятой ракеткой мира. Призовые турнира составляют 2 661 825 евро.
Открытые корты, грунт.
Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Каррено-Буста (Испания)
6:3|6:2
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