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ATP. Алькарас обыграл Каррено-Бусту и станет девятой ракеткой мира

Теннис
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Карлос выиграл уже третий титул в сезоне

ATP. Алькарас обыграл Каррено-Бусту и станет девятой ракеткой мира

Фото: ATP Tour

UA-Футбол
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Барселона (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в финале турнира Пабло Каррено-Бусту. Для Алькараса это уже третий титул в этом сезоне и четвертый – в карьере. Ранее он выиграл в Рио-де-Жанейро и на «Мастерсе» в Майами.

Благодаря этой победе Карлос Алькарас в понедельник станет девятой ракеткой мира. Призовые турнира составляют 2 661 825 евро.

Открытые корты, грунт.

Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

6:3|6:2

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В статье: теннис Пабло Каррено Буста Карлос Алькарас Гарфия
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