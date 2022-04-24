ATP. Алькарас обыграл Каррено-Бусту и станет девятой ракеткой мира

Барселона (АТР), испанский теннисист Карлос Алькарас обыграл в финале турнира Пабло Каррено-Бусту. Для Алькараса это уже третий титул в этом сезоне и четвертый – в карьере. Ранее он выиграл в Рио-де-Жанейро и на «Мастерсе» в Майами.

Благодаря этой победе Карлос Алькарас в понедельник станет девятой ракеткой мира. Призовые турнира составляют 2 661 825 евро.

Открытые корты, грунт.

Карлос Алькарас (Испания) – Пабло Каррено-Буста (Испания)

6:3|6:2