Энди Маррей: Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC

Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей назвал самые тяжёлые виды спорта. В список попали бокс, смешанные единоборства и теннис.

"Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC, и это очевидно. Не назвал бы теннис самым тяжёлым, но он где-то рядом!" – написал Маррей в социальных сетях.

На пост британца откликнулся его коллега по цеху и соотечественник Лиам Броэди (138):

"Теннис даже и не близко. Практически все смешанные единоборства будут в приоритете, а после них пойдут контактные виды спорта. А затем атлетика".

Маррей не оставил ответ без внимания:

"Согласен. Если играть на твоём уровне. Клубный и любительский теннис далёк от вершины".