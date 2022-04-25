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Энди Маррей: Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC

Теннис
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Британец не назвал теннис тяжелым

Энди Маррей: Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей назвал самые тяжёлые виды спорта. В список попали бокс, смешанные единоборства и теннис.

"Какие из видов спорта самые тяжёлые? Думаю, что это бокс и UFC, и это очевидно. Не назвал бы теннис самым тяжёлым, но он где-то рядом!" – написал Маррей в социальных сетях.

На пост британца откликнулся его коллега по цеху и соотечественник Лиам Броэди (138):

"Теннис даже и не близко. Практически все смешанные единоборства будут в приоритете, а после них пойдут контактные виды спорта. А затем атлетика".

Маррей не оставил ответ без внимания:

"Согласен. Если играть на твоём уровне. Клубный и любительский теннис далёк от вершины".

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В статье: Энди Маррей
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