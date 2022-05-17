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Дарья Снигур покидает Ролан Гаррос
Она уступила Ипек Оз
Фото: Gulf Today
Украинская теннисистка Дария Снигур в первом круге квалификации Roland Garros проиграла представительницы Турции Ипек Оз.
Дарья Снигур - Ипек Оз 7:6, 3:6, 2:6
Матч длился 2 часа и 7 минут. За это время Снигур не подала ни одного эйса, при 5 у соперницы. При этом Дарья совершила одну двойную ошибку. Также Снигур реализовала два из пяти брейк-пойнтов против пяти из девяти у соперницы.
Напомним, ранее Катарина Завацкая прошла ко второму кругу квалификации Открытого чемпионата Франции.
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