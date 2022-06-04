Александр Зверев: Похоже, я получил очень серьезную травму

Немецкий теннисист, третья ракетка мира Александр Зверев, прокомментировал проигрыш в поединке 1/2 финала Ролан Гаррос против испанца Рафаэля Надаля (АТР №5), в котором немец получил травму. Соответствующее обращение он разместил на своей странице в Instagram.

"Привет ребята. Да, сегодня на корте был трудный момент для меня. Это был фантастический матч, пока не случилось случившееся. Похоже, я получил серьезную травму, но медицинская команда пока выясняет, какую именно. Как только мы узнаем больше информации, уведомим вас.

Хочу поздравить Рафу, с его невероятным достижением, с 14 финалом. Надеюсь, он сможет еще раз войти в историю" – сказал он.