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Каролина Плишкова добыла волевую победу на турнире в Берлине

Теннис
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Чешская теннисистка вышла в третий круг

Каролина Плишкова добыла волевую победу на турнире в Берлине

Фото: twitter.com/Tennis / автор неизвестен

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Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в матче второго круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 69-е место в рейтинге WTA.

Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску 6:2, 2:6, 7:6 (9:7)

Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут.

Каролина Плишкова выполнила 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Бьянка Андрееску, в свою очередь, сделала два эйса и три двойные ошибки, на её счету четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем раунде Каролина Плишкова встретится с победителем пары Синьюй Ван (Китай) — Энн Ли (США)/Кори Гауфф (США).

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В статье: Каролина Плишкова Бьянка Андрееску
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