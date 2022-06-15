Каролина Плишкова добыла волевую победу на турнире в Берлине

Чешская теннисистка Каролина Плишкова одержала победу в матче второго круга на турнире в Берлине (Германия), в котором её соперницей была представительница Канады Бьянка Андрееску, занимающая 69-е место в рейтинге WTA.

Каролина Плишкова - Бьянка Андрееску 6:2, 2:6, 7:6 (9:7)

Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут.

Каролина Плишкова выполнила 12 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из шести брейк-пойнтов. Бьянка Андрееску, в свою очередь, сделала два эйса и три двойные ошибки, на её счету четыре реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем раунде Каролина Плишкова встретится с победителем пары Синьюй Ван (Китай) — Энн Ли (США)/Кори Гауфф (США).