Истборн. Цуренко снова приятно удивляет, Костюк вылетает, Калинина проходит более высокую в рейтингу соперницу

Три украинки сегодня проводили матчи 1/8 финала на теннисном турнире в Истборне.

Леся Цуренко не считалась фавориткой в ​​противостоянии с Магдой Линетт, однако после шести геймов удивительным образом вела в счете 5:1. Удержать преимущество не удалось, полячка счет сравняла, но в ключевой момент украинка взяла себя в руки и довела дело до победы. Вторая партия осталась за Линетт, а в третьей при счете 3:5 в пользу соперницы Цуренко взяла четыре гейма подряд и вышла в четвертьфинал.

Марта Костюк после яркой победы вчера не смогла продлить победную серию. Один из главных талантов украинского тенниса в борьбе уступил в трех сетах британке Харриет Дарт. В третьей партии соперницы регулярно обменивались брейками, но Дарт сделала их на один больше.

Ангелине Калининой противостояла казахстанка Юлия Путинцева, которая весь матч апеллировала к трибунам и арбитру. Первый сет Калинина выиграла, но в начале второго сразу отдала подачу сопернице. Партия не заладилась – в итоге были выиграны только два гейма. Но это не выбило первую ракетку Украины из русла. Третий сет Ангелина начала очень уверенно, хоть и позволила сопернице при счете 3:1 сделать брейк. Зато в двух последующих геймах украинка отдала Путинцевой только один розыгрыш. Это был удар, от которого не приходят в себя.

В четвертьфинале Калинина сыграет против Елены Остапенко, а Леся Цуренко – против Беатирс Хадад-Майя.

Ранее мы сообщали результаты украинцев в квалификации Уимблдона.

WTA. Трава. Истборн. 1/8 финала

Леся Цуренко (Украина, 114) - Магда Линетт (Польша, 66) 7:5, 3:6, 7:5

Гарриет Дарт (Великобритания, 103) – Марта Костюк (Украина, 79) 6:4, 2:6, 6:4

Юлия Путинцева (Казахстан, 33) – Ангелина Калинина (Украина, 36) 3:6, 6:2, 3:6