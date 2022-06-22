Квалификация Уимблдона. Марченко и Снигур покидают турнир, Завацкая выходит в финал

Сегодня три украинских теннисиста провели полуфинальные поединки квалификации в основную сетку Уимблдонского турнира.

В мужском разряде Илья Марченко в двух сетах уступил Джейсону Юнгу из Тайваня. Украинец начал поединок с брейка, однако проиграл первый сет на тай-брейке. Во второй партии уже сам Марченко в первом же гейме не удержал свою подачу и ни разу не приблизился к брейк-поинту.

Две украинки играли в женской сетке. Дарья Снигур, которая имела седьмой номер в квалификации, почти без борьбы отдала победу венгерке Тимее Бабош: под ноль проиграна первая партия и всего два взятых гейма во второй.

Порадовать украинцев удалось Катарине Завацкой. Ее соперницей была американка Робин Андерсон, считавшаяся фавориткой в ​​паре. Однако статус оппонентки не помешал Катарине сделать брейки на старте первого и второго сетов и довести их до побед. Соперник Завацкой в ​​финале квалификации еще не определился.

Ранее мы сообщали, что украинка Ангелина Калинина впервые в карьере попала в посев турнира Большого шлема.

Уимблдон. Квалификация

ATP. Полуфинал

Джейсон Юнг (Тайвань, 263) – Илья Марченко (Украина, 275) 7:6 (7:5), 6:2

WTA. Полуфинал

Дарья Снигур (Украина, 130) - Тимеа Бабош (Венгрия, 294) 0:6, 2:6

Робин Андерсон (США, 164) - Катарина Завацкая (Украина, 229) 4:6, 3:6