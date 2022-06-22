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Квалификация Уимблдона. Марченко и Снигур покидают турнир, Завацкая выходит в финал
Одна победа на троих
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня три украинских теннисиста провели полуфинальные поединки квалификации в основную сетку Уимблдонского турнира.
В мужском разряде Илья Марченко в двух сетах уступил Джейсону Юнгу из Тайваня. Украинец начал поединок с брейка, однако проиграл первый сет на тай-брейке. Во второй партии уже сам Марченко в первом же гейме не удержал свою подачу и ни разу не приблизился к брейк-поинту.
Две украинки играли в женской сетке. Дарья Снигур, которая имела седьмой номер в квалификации, почти без борьбы отдала победу венгерке Тимее Бабош: под ноль проиграна первая партия и всего два взятых гейма во второй.
Порадовать украинцев удалось Катарине Завацкой. Ее соперницей была американка Робин Андерсон, считавшаяся фавориткой в паре. Однако статус оппонентки не помешал Катарине сделать брейки на старте первого и второго сетов и довести их до побед. Соперник Завацкой в финале квалификации еще не определился.
Ранее мы сообщали, что украинка Ангелина Калинина впервые в карьере
Уимблдон. Квалификация
ATP. Полуфинал
Джейсон Юнг (Тайвань, 263) – Илья Марченко (Украина, 275) 7:6 (7:5), 6:2
WTA. Полуфинал
Дарья Снигур (Украина, 130) - Тимеа Бабош (Венгрия, 294) 0:6, 2:6
Робин Андерсон (США, 164) - Катарина Завацкая (Украина, 229) 4:6, 3:6
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