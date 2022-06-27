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Джоди Барредж – Леся Цуренко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2022

Теннис
(1 голосов)

Смотреть онлайн теннис, 27.06.2022. Уимблдон-2022

Джоди Барредж – Леся Цуренко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2022

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Леся Цуренко стартует в основной сетке Уимблдона-2022 против обладательницы "wild card" Джоди Барредж (Великобритания). Раньше теннисистки никогда не играли между собой.

Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча Уимблдона в этой новости.

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В статье: Леся Цуренко Уимблдон
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