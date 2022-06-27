Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джоди Барредж – Леся Цуренко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2022
Смотреть онлайн теннис, 27.06.2022. Уимблдон-2022
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Леся Цуренко стартует в основной сетке Уимблдона-2022 против обладательницы "wild card" Джоди Барредж (Великобритания). Раньше теннисистки никогда не играли между собой.
Смотрите онлайн прямую видеотрансляцию матча Уимблдона в этой новости.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: На этой неделе США планируют объявить о закупке для Украины системы ПВО
- Новая метла по-новому метёт. О смене курса новых боссов Челси и прощании с Грановской
- Ничья Динамо, новый клуб Бейла, цена на Левандовского. Главные новости за 26 июня
- Элина Свитолина рассказала, кто вселил в нее надежду на победу в войне
- Лукашенко разрешил украинцам собирать ягоды и грибы на территории Беларуси
- Матч в пыли и встреча с президентом: Депай приехал с благотворительной миссией в Гану
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти