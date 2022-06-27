Джоди Барредж – Леся Цуренко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Уимблдона-2022

Украинка Леся Цуренко стартует в основной сетке Уимблдона-2022 против обладательницы "wild card" Джоди Барредж (Великобритания). Раньше теннисистки никогда не играли между собой.

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