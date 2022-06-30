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Рафаэль Надаль пробился в третий круг Ролан Гаррос
Испанец добыл тяжелую победу
Фото: The North East Affairs
Испанец Рафаэль Надаль обыграл литовца Ричардаса Беранкиса во втором круге Уимблдона.
Рафаэль Надаль - Ричардас Беранкис 6:4, 6:4, 4:6, 6:3
Поединок длился 3 часа 58 минут. На счету Баранкиса три эйса, три двойные ошибки, два реализованных брейк-пойнта из пяти. Рафаэль Надаль 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 16.
В третьем круге Уимблдона Рафаэль Надаль встретится с итальянцем Лоренцо Сонего, который обыграл француза Юго Гастона со счётом 7:6 (7:4), 6:4, 6:4.
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