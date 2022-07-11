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Кирьос: Во время Уимблдона я даже не пил пиво

Теннис
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Теннисист никогда не придерживался рекомендаций

Кирьос: Во время Уимблдона я даже не пил пиво

Новина українською

Австралийский теннисист Ник Кирьос заявил, что во время Уимблдона неукоснительно следовал правилам и соблюдал режим дня.

Напомним, что он уступил сербу Новаку Джоковичу.

"Думаю, что я вёл себя хорошо на протяжении этих двух недель. Что ещё я мог сделать, если честно? Я оставался в номере практически всё время. Я пытался хорошо спать, правильно питаться. Я даже не пил пиво.

Мне говорили, что всё верно, так и надо. Хоть это и было страшно. Да, определённо это было страшно", — цитирует Кирьоса Eurosport.

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В статье: Ник Кирьос
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