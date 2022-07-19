Вторая ракетка мира с победы стартовала на турнире в Гамбурге

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт вышла во второй круг турнира в Гамбурге (Германия). В матче первого тура грунтового турнира она обыграла румынку Ирину Бару.

Анетт Контавейт - Ирину Бару 6:3, 7:6 (7:3)

Соперницы провели на корте 1 час 35 минут. Вторая ракетка мира Контавейт выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 12. Её соперница, занимающая 125-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести.

Следующей соперницей Контавейт станет шведка Ребекка Петерсон. Она в матче первого круга обыграла украинку Катерину Байндль со счётом 6:3, 6:0.