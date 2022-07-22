Свитолина: Когда началось вторжение, было очень тяжело морально играть

Бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала об эмоциях в первые дни после вторжения россии. Слова теннисистки приводит The Telegraph:

"Узнать о беременности – это была смесь чувств. Мне было очень тяжело по-настоящему наслаждаться этим.

Когда началось вторжение, было очень тяжело морально играть и иметь свою семью в Украине, это было очень тяжело. Мои приоритеты и перспективы действительно сильно изменились. Относительно меня, я чувствовала себя как в совсем другом месте, когда играла на корте. Переживала за свою семью. Действительно было трудно сосредоточиться на своей работе на 100 процентов, поэтому я хотела поделиться своим видением. Но сейчас очень счастливая, что переориентировалась, нашла то, что мне нужно.

Хочу, чтобы люди знали, что происходит – война продолжается – мне кажется, что это немного исчезло из новостей. Очень важно сделать все, что в моих силах.

Не согласна с заявлением WTA и ATP относительно Wimbledon. Думаю, они должны делать больше в отношении украинских игроков, в отношении Украины. Все украинцы, мы проводили круглые столы с WTA, ITF, турнирами Grand Slam, объясняли ситуацию, которая нам нужна помощь. Но они решили поступать по-своему. Мне было досадно узнать, что они заняли свою позицию. Но очень уважаю и хочу поблагодарить Wimbledon за то, что игроки чувствуют поддержку, а также Украину.

русские теннисисты сделали свой выбор. Они в основном живут за пределами россии, тренируются в Европе и Штатах. Это их решение. Многие игроки даже не приходили к нам, чтобы спросить, как обстоят дела в нашей семье, как ситуация в Украине. Конечно, это создало напряжение.

Наш украинский народ гибнет дома, мы потеряли свои дома, мы потеряли наши тренировочные базы, наши семьи все в опасности. Мы здесь не в равном положении.

Спорт несет большую ответственность с большим вниманием СМИ, он помогает людям понять, что происходит. Это моя миссия сейчас".