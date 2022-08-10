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Дарья Лопатецкая не смогла выйти во второй раунд турнира ITF W25 в Швеции
Украинка не может навязать борьбу своим соперницам третий матч к ряду
Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая покидает турнир ITF W25 в Швеции.
На старте соревнований она уступила третьей сеяной Софии Самавате из Дании.
Это поражение стало уже третьим для украинки.
Дандерюд. Первый круг
Дарья Лопатецкая – София Самавати – 1:6, 5:7
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