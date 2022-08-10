  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дарья Лопатецкая не смогла выйти во второй раунд турнира ITF W25 в Швеции
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дарья Лопатецкая не смогла выйти во второй раунд турнира ITF W25 в Швеции

Теннис
(1 голосов)

Украинка не может навязать борьбу своим соперницам третий матч к ряду

Дарья Лопатецкая не смогла выйти во второй раунд турнира ITF W25 в Швеции

Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая покидает турнир ITF W25 в Швеции.

На старте соревнований она уступила третьей сеяной Софии Самавате из Дании.

Это поражение стало уже третьим для украинки.

Дандерюд. Первый круг

Дарья Лопатецкая – София Самавати – 1:6, 5:7

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дарья Лопатецкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде