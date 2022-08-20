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АТР. Алькарас и Оже-Алиассим вылетели в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Теннис
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Полуфинальные пары: Медведев-Циципас и Норри-Чорич

АТР. Алькарас и Оже-Алиассим вылетели в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Фото: Tennis Majors

UA-Футбол
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Цинциннати (АТР), определились все участники полуфинальных матчей американского "Мастерса". Сегодня испанец Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале британцу Камерону Норри, а канадец Феликс Оже-Алиассим уступил хорвату Борне Чоричу.

Ранее также стали известны участники второго полуфинального матча: ими стали россиянин Даниила Медведев, обыгравший американца Тэйлора Фрица, и грек Стефанос Циципас, вынесший Джона Изнера из США.

Отрытые корты, хард

Даниил Медведев (Россия) – Тэйлор Фриц (США)

7:6|6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Джон Изнер (США)

7:6|5:7|6:3

Борна Чорич (Хорватия) – Феликс Оже-Алияссим (Канада)

6:4|6:4

Камерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)

7:6|6:7|6:4

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В статье: теннис Кэмерон Норри Борна Чорич Феликс Оже-Альяссім Карлос Алькарас
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