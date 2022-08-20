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АТР. Алькарас и Оже-Алиассим вылетели в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Полуфинальные пары: Медведев-Циципас и Норри-Чорич
Фото: Tennis Majors
Цинциннати (АТР), определились все участники полуфинальных матчей американского "Мастерса". Сегодня испанец Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале британцу Камерону Норри, а канадец Феликс Оже-Алиассим уступил хорвату Борне Чоричу.
Ранее также стали известны участники второго полуфинального матча: ими стали россиянин Даниила Медведев, обыгравший американца Тэйлора Фрица, и грек Стефанос Циципас, вынесший Джона Изнера из США.
Отрытые корты, хард
Даниил Медведев (Россия) – Тэйлор Фриц (США)
7:6|6:3
Стефанос Циципас (Греция) – Джон Изнер (США)
7:6|5:7|6:3
Борна Чорич (Хорватия) – Феликс Оже-Алияссим (Канада)
6:4|6:4
Камерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)
7:6|6:7|6:4
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