АТР. Алькарас и Оже-Алиассим вылетели в четвертьфинале турнира в Цинциннати

Цинциннати (АТР), определились все участники полуфинальных матчей американского "Мастерса". Сегодня испанец Карлос Алькарас проиграл в четвертьфинале британцу Камерону Норри, а канадец Феликс Оже-Алиассим уступил хорвату Борне Чоричу.

Ранее также стали известны участники второго полуфинального матча: ими стали россиянин Даниила Медведев, обыгравший американца Тэйлора Фрица, и грек Стефанос Циципас, вынесший Джона Изнера из США.

Отрытые корты, хард

Даниил Медведев (Россия) – Тэйлор Фриц (США)

7:6|6:3

Стефанос Циципас (Греция) – Джон Изнер (США)

7:6|5:7|6:3

Борна Чорич (Хорватия) – Феликс Оже-Алияссим (Канада)

6:4|6:4

Камерон Норри (Великобритания) – Карлос Алькарас (Испания)

7:6|6:7|6:4