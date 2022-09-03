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Серена Уильямс объявила о завершении карьеры

Теннис
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Самая титулованная теннисистка Открытой Эры

Серена Уильямс объявила о завершении карьеры

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на субботу, 3 сентября, состоялся матч 1/16 финала турнира серии Grand Slam – US Open, в котором австралийка Айла Тмолянович победила Серену Уильямс со счетом 2:1 (7:5, 6:7, 6:1).

Но после завершения поединка внимание всех было приковано не к победительнице, а к побежденной – 40-летняя самая титулованная теннисистка в Открытую Эру (начиная с 1968 года, когда на турниры Grand Slam начали допускать профессионалов) объявила о завершении профессиональной карьеры.

В своем выступлении Серена отметила, что она никогда не думала, что будет иметь такое влияние на игру: «Я была лишь девушкой, которая пыталась играть в теннис в то время, когда я могла развить это влияние и быть голосом. Это было так по-настоящему, потому что я делаю то, что делаю, и я делаю это по-настоящему».

В общей сложности в туре она провела 27 лет, выиграла 73 турнира WTA, еще 23 титула выиграла в парном разряде (в частности, 14 побед на турнирах Grand Clam), 319 недель была первой ракеткой мира. 23 раза выиграла турниры серии Grand Slam, дважды выигрывала все четыре топ-турнира в течение одного сезона.

Общая статистика Серены: 855 выигранных матчей и 156 поражений. Она заработала 94 млн долларов призовых, что является рекордом в истории женского тенниса. Уильямс также четырехкратная олимпийская чемпионка – одно золото она взяла самостоятельно, еще трижды выигрывала в паре с сестрой Венус.

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В статье: Серена Уильямс
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