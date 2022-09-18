Капитан сборной Украины: Лишь капитан венгров выразил нам свою поддержку

Капитан сборной Украины по теннису Андрей Медведев поделился своими впечатлениями от поведения венгров после матча Кубка Дэвиса. Его слова цитирует БТУ:

"Было бы здорово сыграть против такой команды, как Венгрия, в Буче, Ирпене или Мариуполе. Возможно, в Херсоне, который мы скоро освободим, или в Харькове. Потому что на протяжении этой недели только один представитель из их команды – это был Мартон Фучевич, который приходил, чтобы выразить свою поддержку и симпатию нашей команде. Я был по-настоящему удивлен, что никто из их делегации не нашел минутку, чтобы просто пожелать нам сыграть следующий матч дома.

И, конечно, глядя на политическую ситуацию, на действия их правительства, очень надеюсь, что мы сыграем еще с этой командой в нашей стране, в одном из городов, разрушенных их партнерами – россией. Война делит все на белое и черное, нет серой зоны. Они пытаются оставаться в ней, но так это не работает" – сказал он.