  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. WTA. Марта Костюк выиграла первый турнир за 2,5 года – парный в Постороже
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

WTA. Марта Костюк выиграла первый турнир за 2,5 года – парный в Постороже

Теннис
(1 голосов)

В последний раз украинка побеждала в феврале 2020

WTA. Марта Костюк выиграла первый турнир за 2,5 года – парный в Постороже

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Посторож (WTA), украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый турнир на профессиональном уровне за два с половиной года. В последний раз она побеждала на соревнованиях серии ITF в Каире в феврале 2020 – и в одиночном, и в парном турнирах.

Сегодня же Костюк, вместе с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный турнир WTA 250. В финале теннисисткам удалось обыграть Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии со счетом 2:0.

Хард

Марта Костюк (Украина), Тереза Мартинцова (Чехия) – Кристина Букша (Испания), Тереза Михаликова (Словакия)

6:4|6:0

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде