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WTA. Марта Костюк выиграла первый турнир за 2,5 года – парный в Постороже
В последний раз украинка побеждала в феврале 2020
Фото: Reuters
Посторож (WTA), украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый турнир на профессиональном уровне за два с половиной года. В последний раз она побеждала на соревнованиях серии ITF в Каире в феврале 2020 – и в одиночном, и в парном турнирах.
Сегодня же Костюк, вместе с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный турнир WTA 250. В финале теннисисткам удалось обыграть Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии со счетом 2:0.
Хард
Марта Костюк (Украина), Тереза Мартинцова (Чехия) – Кристина Букша (Испания), Тереза Михаликова (Словакия)
6:4|6:0
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