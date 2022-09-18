WTA. Марта Костюк выиграла первый турнир за 2,5 года – парный в Постороже

Посторож (WTA), украинская теннисистка Марта Костюк выиграла первый турнир на профессиональном уровне за два с половиной года. В последний раз она побеждала на соревнованиях серии ITF в Каире в феврале 2020 – и в одиночном, и в парном турнирах.

Сегодня же Костюк, вместе с чешкой Терезой Мартинцовой выиграла парный турнир WTA 250. В финале теннисисткам удалось обыграть Кристину Букшу из Испании и Терезу Михаликову из Словакии со счетом 2:0.

Хард

Марта Костюк (Украина), Тереза Мартинцова (Чехия) – Кристина Букша (Испания), Тереза Михаликова (Словакия)

6:4|6:0