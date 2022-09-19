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Серена Уильямс опубликовала фото в эффектном платье
Теннисистка похвасталась новым нарядом
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию в эффектном платье, сделанную в гостинице.
Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.
За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.
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