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Серена Уильямс опубликовала фото в эффектном платье

Теннис
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Теннисистка похвасталась новым нарядом

Серена Уильямс опубликовала фото в эффектном платье

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала фотографию в эффектном платье, сделанную в гостинице.

Напомним, ранее 40-летняя Серена Уильямс объявила, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.

За свою профессиональную карьеру американская спортсменка выиграла 367 матчей на турнирах "Большого шлема", что является рекордом для женского тенниса.

Серена Уильямс опубликовала фото в эффектном платье - изображение 1

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В статье: Серена Уильямс
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