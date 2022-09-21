Надаль: Я приеду на Кубок Лэйвера завтра, ждите

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на видеообращение серба Новака Джоковича и итальянца Маттео Берреттини к болельщикам с арены O2 в Лондоне (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2022.

Джокович и Берреттини в шуточной манере делились настроем на турнир и "проводили разведку" корта для сборной Европы.

"Хэй… Я приеду завтра… Приземлюсь в Лондоне утром… Ждите меня", — написал Надаль в социальных сетях, добавив эмодзи "бицепс" и "подмигивающий смайлик".

За сборную Европы также сыграют швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.