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Надаль: Я приеду на Кубок Лэйвера завтра, ждите

Теннис
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В скором времени стартуют и соревнования

Надаль: Я приеду на Кубок Лэйвера завтра, ждите

Фото: NU.nl

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22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", третья ракетка мира Рафаэль Надаль отреагировал на видеообращение серба Новака Джоковича и итальянца Маттео Берреттини к болельщикам с арены O2 в Лондоне (Великобритания), где с 23 по 25 сентября пройдёт Кубок Лэйвера – 2022.

Джокович и Берреттини в шуточной манере делились настроем на турнир и "проводили разведку" корта для сборной Европы.

"Хэй… Я приеду завтра… Приземлюсь в Лондоне утром… Ждите меня", — написал Надаль в социальных сетях, добавив эмодзи "бицепс" и "подмигивающий смайлик".

За сборную Европы также сыграют швейцарец Роджер Федерер, британец Энди Маррей, грек Стефанос Циципас и норвежец Каспер Рууд.

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В статье: Рафаэль Надаль
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