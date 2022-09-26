  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс: Я чувствую, что хочу вернуться
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс: Я чувствую, что хочу вернуться

Теннис
(1 голосов)

Американка может вернуться

Серена Уильямс: Я чувствую, что хочу вернуться

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что может вернуться в тур.

"Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться", — приводит слова Уильямс Variety.

На Открытом чемпионате США – 2022, который стал, по словам Серены Уильямс, для неё последним, она дошла до третьего круга, в котором проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.

Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах "Большого шлема" на Australian Open в 2017 году.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде