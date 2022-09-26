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Серена Уильямс: Я чувствую, что хочу вернуться
Американка может вернуться
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс призналась, что может вернуться в тур.
"Я чувствую, что хочу вернуться. Я определённо всё ещё могу вернуться", — приводит слова Уильямс Variety.
На Открытом чемпионате США – 2022, который стал, по словам Серены Уильямс, для неё последним, она дошла до третьего круга, в котором проиграла австралийке Айле Томлянович со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 1:6.
Напомним, последний раз Серена побеждала на турнирах "Большого шлема" на Australian Open в 2017 году.
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