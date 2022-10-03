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Новак Джокович прилетел на турнир в Казахстане

Теннис
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Серб поборется за титул

Новак Джокович прилетел на турнир в Казахстане

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Астану (Казахстан), где на этой неделе пройдёт турнир категории ATP-500.

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба турнира в своих социальных сетях.Новак Джокович прилетел на турнир в Казахстане - изображение 1

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В статье: Новак Джокович
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