Новак Джокович прилетел на турнир в Казахстане

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прилетел в Астану (Казахстан), где на этой неделе пройдёт турнир категории ATP-500.

Соответствующие фотографии опубликовала пресс-служба турнира в своих социальных сетях.