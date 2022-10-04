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Каспер Рууд уступил на старте турнира в Токио

Теннис
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Каспер Рууд уступил на старте турнира в Токио

Фото: Tennis Majors

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Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Испании Хауме Мунару (58-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе "Ариаке Теннис Форест Парк".

Матч продолжался 1 час 36 минут.

Каспер Рууд - Хауме Мунар 6:3, 6:3

Испанец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Рууд выполнил также два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

В следующем круге соревнований в Токио Хауме Мунар встретится со своим соотечественником Педро Мартинесом-Портеро.

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В статье: Каспер Рууд
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