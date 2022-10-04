Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Каспер Рууд уступил на старте турнира в Токио
Не получилосьНе вийшло
Фото: Tennis Majors
Третья ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд проиграл представителю Испании Хауме Мунару (58-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира категории ATP-500 в Токио (Япония). Встреча проходила на стадионе "Ариаке Теннис Форест Парк".
Матч продолжался 1 час 36 минут.
Каспер Рууд - Хауме Мунар 6:3, 6:3
Испанец два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Рууд выполнил также два эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк-пойнт из пяти.
В следующем круге соревнований в Токио Хауме Мунар встретится со своим соотечественником Педро Мартинесом-Портеро.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Уже больше 5 тысяч ББМ. Генштаб обновил потери россиян в войне с Украиной
- WTA. Сестры Киченок выиграли парный титул в Таллинне
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта