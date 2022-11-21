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Анетт Контавейт показала фото с отдыха на Бали

Теннис
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Теннисистка отдыхает на Бали

Анетт Контавейт показала фото с отдыха на Бали

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

17-я ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт опубликовала в социальных сетях новые фотографии с отдыха на Бали (Индонезия).

"Последние дни", — подписала фото 26-летняя Контавейт.

Результаты 2022 года не позволили Анетт Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA в Форт-Уэрте. Контавейт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений.

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В статье: Анетт Контавейт
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