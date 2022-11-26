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Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира
В решающем матче канадцы сыграют с Австралией
Фото: Sportsnet
Кубок Дэвиса, сборная Канады обыграла Италию со счетом 2:1 и в полуфинале турнира и вышла в финал. Личные матчи завершились со счетом 1:1, поэтому был проведен дополнительный командный матч.
Сначала Лоренцо Сонего обыграл Дениса Шаповалова, потом Лоренцо Музетти с треском проиграл Феликсу Оже-Алиассиму. Соперником Феликса и Дениса в финале станет сборная Австралии. В ее составе: Танаси Коккинакис и Алекс де Минор.
Крытые корты, хард
Канада 2:1 Италия
Лоренцо Сонего (Италия) – Денис Шаповалов (Канада)
7:6|6:7|6:4
Лоренцо Музетти - Феликс Оже-Альяссим
3:6|4:6
Маттео Берреттини, Фабио Фоньини (Италия) – Феликс Оже-Алиассим, Вашек Поспишил (Канада)
6:7|5:7
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