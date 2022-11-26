Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира

Кубок Дэвиса, сборная Канады обыграла Италию со счетом 2:1 и в полуфинале турнира и вышла в финал. Личные матчи завершились со счетом 1:1, поэтому был проведен дополнительный командный матч.

Сначала Лоренцо Сонего обыграл Дениса Шаповалова, потом Лоренцо Музетти с треском проиграл Феликсу Оже-Алиассиму. Соперником Феликса и Дениса в финале станет сборная Австралии. В ее составе: Танаси Коккинакис и Алекс де Минор.

Крытые корты, хард

Канада 2:1 Италия

Лоренцо Сонего (Италия) – Денис Шаповалов (Канада)

7:6|6:7|6:4

Лоренцо Музетти - Феликс Оже-Альяссим

3:6|4:6

Маттео Берреттини, Фабио Фоньини (Италия) – Феликс Оже-Алиассим, Вашек Поспишил (Канада)

6:7|5:7