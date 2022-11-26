 Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

В решающем матче канадцы сыграют с Австралией

Кубок Дэвиса. Сборная Канады обыгрывает Италию и выходит в финал турнира

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
Новина українською

Кубок Дэвиса, сборная Канады обыграла Италию со счетом 2:1 и в полуфинале турнира и вышла в финал. Личные матчи завершились со счетом 1:1, поэтому был проведен дополнительный командный матч.

Сначала Лоренцо Сонего обыграл Дениса Шаповалова, потом Лоренцо Музетти с треском проиграл Феликсу Оже-Алиассиму. Соперником Феликса и Дениса в финале станет сборная Австралии. В ее составе: Танаси Коккинакис и Алекс де Минор.

Крытые корты, хард

Канада 2:1 Италия

Лоренцо Сонего (Италия) – Денис Шаповалов (Канада)

7:6|6:7|6:4

Лоренцо Музетти - Феликс Оже-Альяссим

3:6|4:6

Маттео Берреттини, Фабио Фоньини (Италия) – Феликс Оже-Алиассим, Вашек Поспишил (Канада)

6:7|5:7

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: теннис Кубок Дэвиса Денис Шаповалов Феликс Оже Альяссим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде