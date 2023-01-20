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Шестая ракетка мира Мария Саккари уступила Чжу Линь в третьем круге Australian Open

Теннис
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Греческая теннисистка не смогла преодолеть третий круг соревнований

Шестая ракетка мира Мария Саккари уступила Чжу Линь в третьем круге Australian Open

Новина українською

Греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение от представительницы Китая Чжу Линь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене "Маргарет Корт".

Мария Саккари - Чжу Линь 7:6 (7:3), 1:6, 6:4

Китаянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Марии Саккари шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В следующем круге китайская теннисистка Чжу Линь сойдётся с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, которая одолела американку Мэдисон Кис.

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В статье: Мария Саккари
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