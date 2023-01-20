Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шестая ракетка мира Мария Саккари уступила Чжу Линь в третьем круге Australian Open
Греческая теннисистка не смогла преодолеть третий круг соревнований
Греческая теннисистка Мария Саккари потерпела поражение от представительницы Китая Чжу Линь в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на арене "Маргарет Корт".
Мария Саккари - Чжу Линь 7:6 (7:3), 1:6, 6:4
Китаянка выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 15. На счету Марии Саккари шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.
В следующем круге китайская теннисистка Чжу Линь сойдётся с представительницей Беларуси Викторией Азаренко, которая одолела американку Мэдисон Кис.
Популярное сейчас
- Как ВСУ в Соледаре накрыли штаб ЧВК Вагнер
- В Украине объявлена масштабная воздушная тревога – сирена звучит во всех областях
- Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше
- Свитолина посетила Всемирный экономический форум в Давосе - ФОТО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- "Такая волчица, как я, не для таких, как ты", - Шакира выпустила песню о расставании с Пике. ВИДЕО