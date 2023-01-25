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Джокович: Теннису не хватает Федерера

Теннис
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Джокович: Теннису не хватает Федерера

Фото: GQ India

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21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович после победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии заявил, что его вид спорта продолжает нуждаться в легендарном Роджере Федерере, который завершил карьеру в 2022 году.

"Теннису не хватает Федерера. Я видел, как он наряжался для модного шоу на этой неделе. Он наслаждается жизнью и является одним из самых важных игроков, когда-либо игравших в эту игру", — сказал Джокович в интервью на корте.

Напомним, Федерер является единственным игроком, который опережает Джоковича по количеству выходов в полуфинал турниров "Большого шлема". У Джоковича их 44, у Федерера — 46.

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В статье: Новак Джокович
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