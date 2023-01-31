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Даяна Ястремская: Мои тренеры заставляли меня заниматься по 6 часов в день

Теннис
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Украинка прокомментировала победу на старте турнира в Хуахине

Даяна Ястремская: Мои тренеры заставляли меня заниматься по 6 часов в день

Фото: Hobart International

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу в стартовом матче на турнире в Хуахине. Напомним, что украинка обыграла японку Моюку Утидзиму.

"Чувствую себя такой усталой… Уже достаточно поздно, но я счастлива, что я вернулась сюда вновь с 2019 года. У меня остались такие сумасшедшие воспоминания из моего финала здесь в 2019-м. Сегодня было сложно играть, но я радуюсь, что прошла дальше в следующий круг. Надеюсь, что у меня хватит времени, чтобы отдохнуть до завтра (смеется).

Я приехала за неделю до начала турнира, однако так получилось, что у меня не было достаточно времени для прогулок по городу. Мои тренеры заставляли меня заниматься по 6 часов в день, поэтому в конце я уже чувствовала себя мертвой. Но благодаря этому я смогла выдержать эти 2 часа на корте сегодня (смеется).

После завершения турнира, я хочу пойти прогуляться, может, пойду в местный парк. Вообще я уже успела побывать на прогулке на слоне. Интересно, когда ты сидишь на слоне, разве ему не тяжело держать человека? Лично за себя, думаю, что я не такая уж тяжелая. Ладно, у нас здесь уже выходит целый разговор, думаю, мне нужно идти и отдыхать."

Во втором круге турнира в Хуахине Даяна Ястремская сыграет против теннисистки из Германии Татьяны Марии.

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В статье: Даяна Ястремская
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Источник:
BTU

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