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Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos
Стороны прекратили договор по обоюдному согласию
Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos.
29-летний теннисист работал с агентством Kosmos с июня 2021 года. Персональным менеджером Тима выступал бывший испанский теннисист Гало Бланко. Всего через несколько дней после начала сотрудничества австриец травмировал запястье и был вынужден взять перерыв более чем на девять месяцев. По словам окружения Тима, партнёрство с Kosmos было прекращено по обоюдному согласию, сообщает Standard.
В минувшие выходные Австрия с Тимом в составе потерпела поражение от сборной Хорватии в квалификации Кубка Дэвиса.
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