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Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos

Теннис
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Стороны прекратили договор по обоюдному согласию

Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos

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Чемпион US Open — 2020, австрийский теннисист Доминик Тим прекратил сотрудничество с менеджерским агентством Kosmos.

29-летний теннисист работал с агентством Kosmos с июня 2021 года. Персональным менеджером Тима выступал бывший испанский теннисист Гало Бланко. Всего через несколько дней после начала сотрудничества австриец травмировал запястье и был вынужден взять перерыв более чем на девять месяцев. По словам окружения Тима, партнёрство с Kosmos было прекращено по обоюдному согласию, сообщает Standard.

В минувшие выходные Австрия с Тимом в составе потерпела поражение от сборной Хорватии в квалификации Кубка Дэвиса.

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В статье: Доминик Тим
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