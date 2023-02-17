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Дубай. Катарина Завацкая вышла во второй круг квалификации

Теннис
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Украинка добыла волевую победу

Дубай. Катарина Завацкая вышла во второй круг квалификации

Фото: Getty Images

Новина українською

Катарина Завацкая вышла в финальный раунд квалификации турнира WTA в ОАЭ. В первом круге она обыграла Мэдисон Бренгл.

Квалификация. Первый круг

Катарина Завацкая (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 3:6, 6:1, 6:4

Стоит отметить, что сегодняшняя победа стала для Завацкой первой над соперницей из топ-100 с апреля прошлого года, когда она оказалась сильнее Шелби Роджерс в рамках противостояния в Кубке Билли Джин Кинг.

В субботу Катарина за выход в основную сетку будет бороться с румынкой Штефанией Божикэ.

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В статье: Катарина Завацкая
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