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Дубай. Катарина Завацкая вышла во второй круг квалификации
Украинка добыла волевую победу
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая вышла в финальный раунд квалификации турнира WTA в ОАЭ. В первом круге она обыграла Мэдисон Бренгл.
Квалификация. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Мэдисон Бренгл (США) 3:6, 6:1, 6:4
Стоит отметить, что сегодняшняя победа стала для Завацкой первой над соперницей из топ-100 с апреля прошлого года, когда она оказалась сильнее Шелби Роджерс в рамках противостояния в Кубке Билли Джин Кинг.
В субботу Катарина за выход в основную сетку будет бороться с румынкой Штефанией Божикэ.
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