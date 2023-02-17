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Серена Уильямс показала фото со своей дочерью
Последним турниром серены был Открытый чемпионат США
23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Серена Уильямс опубликовала в социальных сетях милые фото c дочкой Олимпией.
Напомним, 41-летняя Серена объявляла, что Открытый чемпионат США 2022 года станет последним турниром в её карьере.
Американская теннисистка проиграла в третьем круге австралийке Айле Томлянович.
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