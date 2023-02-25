Крейчикова победила Швентек в финале Дубаи

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей теннисного турнира серии WTA 1000 в Дубае. 30-й номер женского рейтинга в решающем матче победила Игу Швентек.

Дуэль длилась два сета, оба из которых остались за Крейчиковой. Чешка показала почти идеальную реализацию брейк-поинтов (5 из 6), в то время как полячка смогла всего дважды забрать подачу соперницы из шести попыток.

Для лидера женского тенниса, Иги Швентек это поражение стало первым с полуфинала Australian Open. За это время она выиграла турнир в Дохе. Что касается Крейчиковой, то Барбора стала победительницей уже второго соревнования в 2023 году. Однако перед этим она торжествовала на Открытом чемпионате Австралии в паре.