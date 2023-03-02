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Доиник Тим и Эмма Радукану получили уайлд-кард на турниры в Майами

Теннис
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Первый стартует 21 марта

Доиник Тим и Эмма Радукану получили уайлд-кард на турниры в Майами

Новина українською

Организаторы турнира WTA-1000 и турнира серии "Мастерс" в Майами (США) объявили имена первых обладателей уайлд-кард. Ими стали чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим и победительница US Open – 2021 британка Эмма Радукану.

Женский турнир в Майами пройдёт с 21 марта по 2 апреля, мужской — с 22 марта по 3 апреля. Действующими чемпионами данных соревнований являются полька Ига Свёнтек и испанец Карлос Алькарас.

Тим, в текущий момент занимающий 99-ю строчку в рейтинге ATP, одержал лишь одну личную победу.

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В статье: Доминик Тим Эмма Радукану
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