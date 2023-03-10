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Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
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Британка провела отличный матч

Эмма Радукану вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Британская теннисистка Эмма Радукану (77-я ракетка мира) обыграла черногорскую теннисистку Данку Ковинич в матче первого круга турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Эмма Радукану - Данка Ковинич 6:2, 6:3

Продолжительность матча составила 1 час 21 минута. На счету Радукану три эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ковинич четырежды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести возможных.

Во втором круге Радукану сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

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В статье: Эмма Радукану
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