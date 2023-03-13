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Петра Квитова поднялась на первое место по количеству матчей WTA-1000 с 2009 года
Теннисистка добыла волевую победу над Еленой Остапенко на турнире в Индиан-Уэллсе
sportztimes
15-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова обыграла латвийку Елену Остапенко (0:6, 6:0, 6:4) в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.
Для Квитовой этот матч стал 262-м на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. По этому показателю она обошла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки (261).
В четвёртом круге Индиан-Уэллса соперницей чешской теннисистки станет американка Джессика Пегула.
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