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Петра Квитова поднялась на первое место по количеству матчей WTA-1000 с 2009 года

Теннис
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Теннисистка добыла волевую победу над Еленой Остапенко на турнире в Индиан-Уэллсе

Петра Квитова поднялась на первое место по количеству матчей WTA-1000 с 2009 года

sportztimes

Новина українською

15-я ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова обыграла латвийку Елену Остапенко (0:6, 6:0, 6:4) в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.

Для Квитовой этот матч стал 262-м на турнирах категории WTA-1000 с 2009 года. По этому показателю она обошла экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки (261).

В четвёртом круге Индиан-Уэллса соперницей чешской теннисистки станет американка Джессика Пегула.

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В статье: Петра Квитова
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