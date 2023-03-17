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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Испанец не испытал проблем
Фото: Eurosport
Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Карлос Алькарас - Феликса Оже-Альяссим 6:4, 6:4
Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер.
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