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Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Теннис
(1 голосов)

Испанец не испытал проблем

Карлос Алькарас вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Фото: Eurosport

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Испанский теннисист Карлос Алькарас переиграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Карлос Алькарас - Феликса Оже-Альяссим 6:4, 6:4

Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету 19-летнего испанского спортсмена два эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 12. Оже-Альяссим шесть раз подал навылет и допустил шесть двойных ошибок, а также реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В полуфинале Алькарасу будет противостоять теннисист из Италии Янник Синнер.

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В статье: Карлос Алькарас
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