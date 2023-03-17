Леся Цуренко рассказала о скандальном разгаворе с главой WTA относительно допуска российских и белорусских спортсменов

Украинская теннисистка Леся Цуренко в интервью французскому изданию L’Équipe рассказала о разговоре с главой WTA и раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию.

"Больше всего меня обижает то, что он считает, что российские и белорусские игроки могут поддерживать вторжение в мою страну и не попадать под санкции", - делится эмоциями Цуренко после разговора со Стивом Саймоном. "По его словам, это лишь их мнение, и это не должно меня обижать. Но мне, конечно, больно. И не чуть-чуть! Трудно понять, как кто-то может считать, что вторжение в страну или геноцид нации являются терпимыми. Все это очень больно и ужасно для меня. Это означает, что мы можем быть окружены людьми, которые поддерживают эту войну.

Чувствую ли я себя разочарованной в WTA? Да, я чувствую себя покинутой WTA, я не чувствую, что моя ассоциация меня защищает. Разговаривая со Стивом, я поняла, что это была их позиция или его позиция с самого начала конфликта. Поэтому очень мало сделано для украинских игроков, которые также были очень впечатлены разговором, который я им пересказала. Они меня очень поддерживали. Для всех становится все понятнее.

Все, что сделала WTA, это подарила ленты в цветах Украины, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свою поддержку украинскому народу. Я спросила Стива, что еще планирует сделать WTA, поскольку Australian Open после инцидента с российским флагом предоставил нам жилье, питание и помещение для тренировок на так долго, как было нужно. Я не знаю, почему WTA такая "застенчивая". Я надеюсь, что мы проведем телефонную конференцию с Советом директоров и сможем обсудить эту ситуацию".