  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Цуренко: У меня один друг в плену, еще двое на фронте
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цуренко: У меня один друг в плену, еще двое на фронте

Теннис
Обновлено
(1 голосов)

Мы все выдержим

Цуренко: У меня один друг в плену, еще двое на фронте

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей позиции по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024. Ее слова цитирует БТУ:

"В 21 веке россия и беларусь решили, что могут вторгнуться в другую страну. Весь мир приложил большие усилия со всеми введенными санкциями и большой поддержкой. Спортсмены и многие компании покинули эти страны. Мы не можем позволить им делать это безнаказанно. Это не нормально. Это должен осознавать каждый.

Общественные деятели, в том числе спортсмены, должны демонстрировать пример и выражать свое мнение. Поэтому в контексте этой войны решение вернуть их на Олимпийские игры является важным шагом назад после года, в течение которого многие погибли, в моей стране произошло много ужасных вещей, города были разрушены.

У меня один друг в плену, еще двое на фронте. Они часто оказывались в очень опасных ситуациях. К счастью, они выжили. Они как моя семья... К сожалению, так у всех украинцев. Это очень грустно" – сказала она.

Напомним, что ранее Цуренко рассказала, почему не сыграла с Азаренко.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко рассказала о скандальном разгаворе с главой WTA относительно допуска российских и белорусских спортсменов
yellow-arrow
Карлос Алькарас стал вторым подростком в истории, сумевшим дважды выйти в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
yellow-arrow
Янник Синнер обыграл Тейлора Фритца в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде