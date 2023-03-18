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Цуренко: У меня один друг в плену, еще двое на фронте
Мы все выдержим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей позиции по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024. Ее слова цитирует БТУ:
"В 21 веке россия и беларусь решили, что могут вторгнуться в другую страну. Весь мир приложил большие усилия со всеми введенными санкциями и большой поддержкой. Спортсмены и многие компании покинули эти страны. Мы не можем позволить им делать это безнаказанно. Это не нормально. Это должен осознавать каждый.
Общественные деятели, в том числе спортсмены, должны демонстрировать пример и выражать свое мнение. Поэтому в контексте этой войны решение вернуть их на Олимпийские игры является важным шагом назад после года, в течение которого многие погибли, в моей стране произошло много ужасных вещей, города были разрушены.
У меня один друг в плену, еще двое на фронте. Они часто оказывались в очень опасных ситуациях. К счастью, они выжили. Они как моя семья... К сожалению, так у всех украинцев. Это очень грустно" – сказала она.
Напомним, что ранее Цуренко
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