Цуренко: У меня один друг в плену, еще двое на фронте

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей позиции по допуску россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024. Ее слова цитирует БТУ:

"В 21 веке россия и беларусь решили, что могут вторгнуться в другую страну. Весь мир приложил большие усилия со всеми введенными санкциями и большой поддержкой. Спортсмены и многие компании покинули эти страны. Мы не можем позволить им делать это безнаказанно. Это не нормально. Это должен осознавать каждый.

Общественные деятели, в том числе спортсмены, должны демонстрировать пример и выражать свое мнение. Поэтому в контексте этой войны решение вернуть их на Олимпийские игры является важным шагом назад после года, в течение которого многие погибли, в моей стране произошло много ужасных вещей, города были разрушены.

У меня один друг в плену, еще двое на фронте. Они часто оказывались в очень опасных ситуациях. К счастью, они выжили. Они как моя семья... К сожалению, так у всех украинцев. Это очень грустно" – сказала она.