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Ига Швёнтек снялась с турнира в Майами
Польская теннисистка восстанавливается от травмы
Фото: Getty Images
Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма бедра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США).
"Это было очень трудное решение, но я уверена, что здоровье важнее всего.Вы знаете, что в Дохе и после неё я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привёл к травме рёбер. К сожалению, я всё ещё испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой доктор подготовил план лечения. Мне понадобится перерыв, чтобы восстановиться", — написала Швёнтек в своих социальных сетях.
Напомним, на турнире WTA-1000 в Идиан-Уэллсе Швёнтек (1) дошла до полуфинала, где разгромно проиграла будущей чемпионке казахстанке Елене Рыбакиной (10) со счётом 2:6, 2:6.
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