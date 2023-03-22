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Ига Швёнтек снялась с турнира в Майами

Теннис
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Польская теннисистка восстанавливается от травмы

Ига Швёнтек снялась с турнира в Майами

Фото: Getty Images

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Трёхкратная чемпионка турниров "Большого шлема", первая ракетка мира, полька Ига Швёнтек снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма бедра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США).

"Это было очень трудное решение, но я уверена, что здоровье важнее всего.Вы знаете, что в Дохе и после неё я боролась с сильной инфекцией. После этого мне разрешили играть, но сильный приступ кашля привёл к травме рёбер. К сожалению, я всё ещё испытываю дискомфорт и сильную боль. Мой доктор подготовил план лечения. Мне понадобится перерыв, чтобы восстановиться", — написала Швёнтек в своих социальных сетях.

Напомним, на турнире WTA-1000 в Идиан-Уэллсе Швёнтек (1) дошла до полуфинала, где разгромно проиграла будущей чемпионке казахстанке Елене Рыбакиной (10) со счётом 2:6, 2:6.

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В статье: Ига Швёнтек
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