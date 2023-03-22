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Бьянка Андрееску пробилась во второй круг турнира в Майами
Матч прошел в трехсетовом формате
фото - flashscore.com.ua
Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.
На старте соревнований Андрееску обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану.
Бьянка Андрееску - Эмма Радукану 6:3, 3:6, 6:2
Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Андрееску семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Радукану два эйса, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.
Во втором круге турнира в Майами Андрееску сыграет с 10-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.
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