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Бьянка Андрееску пробилась во второй круг турнира в Майами

Теннис
(1 голосов)

Матч прошел в трехсетовом формате

Бьянка Андрееску пробилась во второй круг турнира в Майами

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 2 апреля.

На старте соревнований Андрееску обыграла чемпионку US Open – 2021 британку Эмму Радукану.

Бьянка Андрееску - Эмма Радукану 6:3, 3:6, 6:2

Встреча продлилась 2 часа 35 минут. Андрееску семь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Радукану два эйса, одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 11 заработанных.

Во втором круге турнира в Майами Андрееску сыграет с 10-й ракеткой мира Марией Саккари из Греции.

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В статье: Бьянка Андрееску
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