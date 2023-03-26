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Завацкая уступила в полуфинале ITF-турнира в Мариборе
Обидно, но победы впереди
Фото: twitter
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA №267) проиграла в полуфинале турнира серии ITF в Мариборе (Словения).
В борьбе за финал наша спортсменка уступила представительнице Японии Май Хонтами (№213 WTA).
Счет матча 1-2 (6-3; 2-6; 3-6) не в пользу Катарины. Отметим, что наша спортсменка была близка к победе, лидируя в последнем сете со счетом 3-1, но затем проиграла 5 геймов подряд.
Матч продолжался 2,5 часа. Это стал первый полуфинал для Завацкой с ноября 2022 года.
Напомним, ранее украинец Ваншельбойм
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