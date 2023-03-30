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Янник Синнер пробился в полуфинал турнира в Майами
Итальянец одержал уверенную победу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Майами. На стадии четвертьфинала он уверенно обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори.
Янник Синнер - Эмиль Руусувуори 6:3, 6:1
Продолжительность встречи составила 1 часа 16 минут. За это время Синнер сделал четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. На счету финна два эйса, ни одной двойной и один упущенный брейк-пойнт.
За выход в финал турнира Синнер поспорит победителем пары Карлос Алькарас (Испания) – Тейлор Фритц (США)
Напомним, что турнир в Майами проходит с 22 марта по 4 апреля.
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