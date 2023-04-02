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Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами

Теннис
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Чешка вернулась на триумфальный путь

Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами

ultimatesports.co

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Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12) победила в финальном матче турнира серии WTA1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №7).

Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу Петры, в активе которой 5 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 8 реализованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 12 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 1 из 2 реализованный брейк и 3 двойные ошибки.

Впервые с 2018 года Квитова выиграла "тысячник" (Мадрид). После этого триумфального финала чешка трижды проигрывала в решающих матчах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022).

Это первая победа для 12-й ракетки мира на турнире в Майами. Всего за карьеру Петра завоевала 9 титулов на WTA1000. Это третий по количеству показатель в истории (после Серены Уильямс (13) и Виктории Азаренко (10).

Уже в понедельник, 3 апреля, Квитова вернется в ТОП 10 мирового рейтинга.

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В статье: Петра Квитова Елена Рыбакина
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