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Квитова победила Рыбакину в финале турнира в Майами
Чешка вернулась на триумфальный путь
ultimatesports.co
Чешская теннисистка Петра Квитова (WTA №12) победила в финальном матче турнира серии WTA1000 в Майами (США). В решающем поединке за главный титул соревнований она одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (WTA №7).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-2) в пользу Петры, в активе которой 5 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 3 из 8 реализованных брейков и 0 двойных ошибок. У ее соперницы 12 эйсов, 6 подряд выигранных очков, 1 из 2 реализованный брейк и 3 двойные ошибки.
Впервые с 2018 года Квитова выиграла "тысячник" (Мадрид). После этого триумфального финала чешка трижды проигрывала в решающих матчах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022).
Это первая победа для 12-й ракетки мира на турнире в Майами. Всего за карьеру Петра завоевала 9 титулов на WTA1000. Это третий по количеству показатель в истории (после Серены Уильямс (13) и Виктории Азаренко (10).
Уже в понедельник, 3 апреля, Квитова вернется в ТОП 10 мирового рейтинга.
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