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Доминик Тим одержал долгожданную победу и вышел во второй круг турнира в Эшториле

Теннис
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Доминик Тим одержал долгожданную победу и вышел во второй круг турнира в Эшториле

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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В стартовом матче на турнире Тим обыграл своего соотечественника Себастьяна Офнера в трёх сетах.

Доминик Тим - Себастьян Офнер 3:6, 6:3, 6:4

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. По ходу игры Тим четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 16-ти. На счету Офнера два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

Следующей соперником Доминика Тима на турнире в Португалии станет 39-я ракетка мира, американец Бен Шелтон.

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В статье: Доминик Тим
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