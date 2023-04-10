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Доминик Тим обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло
Австралиец не испытал проблем
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).
В стартовом матче Тим (WC) он обыграл представителя Франции Ришара Гаске.
Доминик Тим - Ришар Гаске 6:1, 6:4
Встреча теннисистов продлилась 1 час 30 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Гаске один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Следующим соперником Тима станет восьмая ракетка мира, 19-летний датчанин Хольгер Руне (6).
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