Доминик Тим обыграл Ришара Гаске и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Монте-Карло (Монако).

В стартовом матче Тим (WC) он обыграл представителя Франции Ришара Гаске.

Доминик Тим - Ришар Гаске 6:1, 6:4

Встреча теннисистов продлилась 1 час 30 минут. Тим шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти. На счету Гаске один эйс, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующим соперником Тима станет восьмая ракетка мира, 19-летний датчанин Хольгер Руне (6).