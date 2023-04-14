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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины уступила Чехии по итогам первого игрового дня
Завтра, 15 апреля будут сыграны ответные матчи
Фото: twitter
Марта Костюк не смогла принести победу команде в матче с Чехией. Соперницей украинки стала Маркета Вондроушова.
Костюк провела восьмой одиночный матч за сборную. Это поражение стало для неё вторым. До сегодняшней встречи с Вондроушовой украинка одержала шесть побед подряд в составе сборной. Отметим, ранее теннисистки не играли друг против друга.
Во втором матче Катарина Завацкая сыграла с Барборой Крейчиковой, где украинка потерпела поражение. По итогам первого игрового дня Сборная Украины проигрывает команде Чехии.
Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация
Марта Костюк - Маркета Вондроушова 2:6, 1:6
Катарина Завацкая - Барбора Крейчикова 4:6, 3:6
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