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Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины уступила Чехии по итогам первого игрового дня

Теннис
(1 голосов)

Завтра, 15 апреля будут сыграны ответные матчи

Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины уступила Чехии по итогам первого игрового дня

Фото: twitter

Новина українською

Марта Костюк не смогла принести победу команде в матче с Чехией. Соперницей украинки стала Маркета Вондроушова.

Костюк провела восьмой одиночный матч за сборную. Это поражение стало для неё вторым. До сегодняшней встречи с Вондроушовой украинка одержала шесть побед подряд в составе сборной. Отметим, ранее теннисистки не играли друг против друга.

Во втором матче Катарина Завацкая сыграла с Барборой Крейчиковой, где украинка потерпела поражение. По итогам первого игрового дня Сборная Украины проигрывает команде Чехии.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Марта Костюк - Маркета Вондроушова 2:6, 1:6

Катарина Завацкая - Барбора Крейчикова 4:6, 3:6

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В статье: Марта Костюк Катарина Завацкая Маркета Вондроушова
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