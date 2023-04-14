Кубок Билли Джин Кинг. Сборная Украины уступила Чехии по итогам первого игрового дня

Марта Костюк не смогла принести победу команде в матче с Чехией. Соперницей украинки стала Маркета Вондроушова.

Костюк провела восьмой одиночный матч за сборную. Это поражение стало для неё вторым. До сегодняшней встречи с Вондроушовой украинка одержала шесть побед подряд в составе сборной. Отметим, ранее теннисистки не играли друг против друга.

Во втором матче Катарина Завацкая сыграла с Барборой Крейчиковой, где украинка потерпела поражение. По итогам первого игрового дня Сборная Украины проигрывает команде Чехии.

Кубок Билли Джин Кинг. Квалификация

Марта Костюк - Маркета Вондроушова 2:6, 1:6

Катарина Завацкая - Барбора Крейчикова 4:6, 3:6

