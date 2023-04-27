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Доминик Тим с победы стартовал на турнире в Мадриде
Австрийский теннисист провел отличный матч
93-я ракетка мира австриец Доминик Тим вышел в следующую стадию грунтового турнира серии "Мастерс" в Мадриде (Испания), обыграв в матче первого круга представителя Великобритании Кайла Эдмунда.
Мадрид. Первый круг
Доминик Тим - Кайл Эдмунд 6:4, 6:1
Общая продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.Тим четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибкии реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету его соперника один эйс, три ошибки на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырёх.
Следующим соперником Доминика Тима на турнире в Мадриде станет пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас.
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