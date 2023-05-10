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Катарина Завацкая с победы стартовала на турнире в Словакии
Украинка отдала сопернице 4 гейма
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая одержала победу в первом круге турнира ITF W100 в Словакии.
Трнава, Словакия. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Ребекка Шрамкова (Словакия) 6:2, 6:2
Матч продлился 1,5 часов, за которые Завацкая допустила одну двойную ошибку, проиграла один гейм на своей подаче и сделала пять брейков.
Во втором круге Катарина Завацкая сыграет против пятой ракетки турнира японки Маи Хонтама (WTA 183). В этом сезоне украинка уступила на соревнованиях в Мариборе.
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