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Завацкая вышла в третий круг турнира в Словакии
Украинская теннисистка успешно выступает в этом турнире
Фото: Getty Images
Катарина Завацкая продолжает участие на турнире ITF в Словакии. Во втором круге она обыграла Май Хонтаму из Японии.
Трнава, Словакия. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Май Хонтама (Япония) 6:2, 6:2
Теннисистки уже встречались в полуфинале турнира ITF W40 в Мариборе, где Хонтама в итоге стала чемпионкой. В предыдущем сезоне Завацкая победила соперницу в 1/4 финала турнира ITF W60 в Токио.
Следующая соперница Катарины определится в матче Анна Каролина Шмидлова - Луция Гавличкова.
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