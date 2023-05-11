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Завацкая вышла в третий круг турнира в Словакии

Теннис
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Украинская теннисистка успешно выступает в этом турнире

Завацкая вышла в третий круг турнира в Словакии

Фото: Getty Images

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Катарина Завацкая продолжает участие на турнире ITF в Словакии. Во втором круге она обыграла Май Хонтаму из Японии.

Трнава, Словакия. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Май Хонтама (Япония) 6:2, 6:2

Теннисистки уже встречались в полуфинале турнира ITF W40 в Мариборе, где Хонтама в итоге стала чемпионкой. В предыдущем сезоне Завацкая победила соперницу в 1/4 финала турнира ITF W60 в Токио.

Следующая соперница Катарины определится в матче Анна Каролина Шмидлова - Луция Гавличкова.

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В статье: Катарина Завацкая
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БТУ

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